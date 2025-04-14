Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hakkında 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te hakkında 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında, "kasten öldürme" suçundan 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan L.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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