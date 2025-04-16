YÖK Başkanı Özvar, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve açılış için kente gelen Özvar, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Vali Kemal Çeber'den kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de hazır bulundu.

Prof. Dr. Özvar ile beraberindekiler, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Özvar, kentteki çalışmalar hakkında Şahin'den bilgi aldı.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleştirildi.