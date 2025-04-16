Gaziantep'te ata çarpan otomobildeki 2 polis yaralandı.

Telef olan at ile araç, ekiplerin incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Yaralanan polis memurları S.A. ile E.B. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.