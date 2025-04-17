GAÜN'de "Doğal Afet, Sağlık, Tarım ve Biyoçeşitlilik" çalıştayı yapıldı
Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler ve 20 Şubat'ta Hatay merkezli depremin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yarattığı tahribatın toprak ekolojisine etkisinin araştırılması projesi kapsamında çalıştay düzenlendi.
Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler ve 20 Şubat'ta Hatay merkezli depremin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yarattığı tahribatın toprak ekolojisine etkisinin araştırılması projesi kapsamında çalıştay düzenlendi.
GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nin Turkuaz Salonu'nda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde "Doğal Afet, Sağlık, Tarım ve Biyoçeşitlilik" çalıştayı yapıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, depremle yaşamanın hayatın doğal bir parçası haline geldiğini vurguladı.
Özellikle ekoloji ve tarım üzerindeki etkilerinin henüz tam anlamıyla bilinmediğine değinen Tarakçıoğlu, "Bu etkiler çalıştay sonunda daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Çalıştayın verimli geçeceğine inanıyorum. Elde edilecek sonuçların ilgili makamlara iletilmesi büyük önem taşıyor. Deprem gerçeğini gündemde tutmamız gerekiyor." dedi.
Proje yürütücüsü Prof. Dr. Erdihan Tunç, depremlerin etkisinin uzun yıllar sürdüğünü, bu konuda yapılan çalışmaların uzun bir süreyi kapsadığını belirtti.
Program, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Soran'ın yaptığı "Gaziantep’te Her Yönüyle Depremin Etkisi" konulu panelle devam etti.
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