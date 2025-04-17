Gaziantep'te uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesi TAG otoyolu üzerinde denetim yapıldı.
Ekipler, yolcu otobüsünde seyahat eden yabancı uyruklu H.B'nin çantasında 357 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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