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        Gaziantep merkezli 47 ildeki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli daha gözaltına alındı

        Gaziantep merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:43 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:43
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        Gaziantep merkezli 47 ildeki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli daha gözaltına alındı
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        Gaziantep merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı daha gözaltına alındı.

        FETÖ'nün Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki bölge yapılanmasında yer alan güncel örgüt yapısının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüpheli daha yakalandı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 229'a yükseldi.

        Sağlık kontrolünün ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen 4 zanlının buradaki işlemleri sürüyor.

        Emniyet ekipleri tarafından 6 Mayıs'ta düzenlenen ilk operasyonda 208, 7 Mayıs'ta 14 ve 9 Mayıs'ta ise 3 şüpheli yakalanmış, 225 zanlı önceki gün adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan 77'si tutuklanmış, 23'ü savcılık işlemlerinin ardından, 125'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        - Operasyona şehit emniyet müdürünün ismi verildi

        Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyona, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel'in ismi verildi.

        Yapılan teknik takip ve alınan ifadeler doğrultusunda, örgütün kendilerine yakın gördüğü ancak üyesi olmayan kişileri "vifak" olarak adlandırdığı, bu kişileri 2 yıl boyunca izlediği belirlendi.

        FETÖ'nün örgütten uzaklaşan veya bağı zayıflayan kişileri ise "hayat" olarak kodladığı, bu grupları da kendi içinde A ve B kategorileriyle ayırdığı tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün ağına düşürdüğü öğrencileri Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkelere götürdüğü, burada yürütülen faaliyetleri onlara göstererek bağlarını güçlendirmeyi hedeflediği belirlendi.

        Öte yandan, yurt dışına götürülen öğrencilerin gidişte aynı uçakta farklı koltuklarda, dönüşte ise yan yana koltuklarda yolculuk yaptıkları, yurt dışında yaklaşık bir hafta kaldıkları tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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