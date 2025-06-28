GÜNCELLEME - Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, iş makineleri ve 40 personelle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
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