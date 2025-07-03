Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı, 909,56 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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