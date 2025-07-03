GÜNCELLEME - Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Kırsal Yukarı Olucak Mahallesi yakınlarında bulunan ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, 2 helikopter, dron, 8 arazöz, 4 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 3 orman aracı, 4 iş makinesi, 2 traktör, 4 jandarma asayiş timi ve 30 güvenlik korucusu ile müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangın ekiplerce söndürüldü.
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