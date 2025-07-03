Bakan Kacır, Gaziantep'te sanayicilerle istişare toplantısında konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de 150 bin hektar olan planlı sanayi alanlarının 2030'da 350 bin hektara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek "Bu, 60 yılda gerçekleştirilen toplam sanayi alanı büyüklüğünün 2 mislinin üzerine sadece 5 yılda çıkması demektir." dedi.

Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda konuşan Kacır, Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütme perspektifiyle ilgili Ulusal Sanayi Master Planları hazırladıklarını söyledi.

İleriki 5 yıl için belirlenen hedefe ilişkin Kacır, şunları kaydetti:

"Halihazırda 150 bin hektar olan planlı sanayi alanlarını, 2030 yılına geldiğimizde 350 bin hektara çıkarmış olacağız. Bu, 60 yılda gerçekleştirilen toplam sanayi alanı büyüklüğünün 2 mislinin üzerine sadece 5 yılda çıkması demektir. Bu plan kapsamında, Türkiye'nin tüm bölgelerinde 30 yıllık bir perspektifle tüm ulaştırma koridorlarını, enerji hatlarını, maden varlıklarını, arazi haritalarını, depremsellik riskleri ve su kıtlığı risklerini, arazi mülkiyet yapılarını dikkate alarak plan yapıyoruz. Bunlar, önümüzdeki dönemde sanayicilerimizin çok uygun koşullarda altyapısı hazırlanmış planlı sanayi alanlarına erişimini mümkün kılacaktır."