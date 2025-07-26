GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te polis ekibine silahla ateş açan şüpheliler 3 polisi yaraladı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 3 polis yaralandı, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce otogar civarında bir altın toptancısını gasbederek 18 kilogram altın çalan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı bölgede yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki alanda yaklaşık 140 güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, H.İ.K, E.Ö. ile bunlarla bağlantılı olan M.U. ve S.K'nin olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlıların Yeditepe Mahallesi'nde saklandığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, polise silahla ateş açan şüpheliler 3 polisi hafif yaraladı.

Operasyonda 4 zanlı çaldıkları altınlarla yakalandı.

Hastaneye sevk edilen polislerden 3'ü taburcu edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.K. ve E.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler M.U. ile S.K, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.