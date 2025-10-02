Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 09:18 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:18
        Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        H.Y. (42) idaresindeki 27 AHD 241 plakalı otomobil, Kırıkçalı Kavşağı'nda aynı yönde ilerleyen T.B. (32) yönetimindeki 03 ADS 857 plakalı araçla çarpıştı.

        Kazada, sürücü T.B. ile yolcu konumunda bulunan M.G. (30) yaralandı.

        İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T.B, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

