Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve taktik antrenmanı ile son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

