        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 21:16 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:16
        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve taktik antrenmanı ile son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

