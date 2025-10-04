Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Basketbol, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:05
        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Gaziantep Basketbol, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

        Gaziantep temsilcisi, 2025-2026 sezonuna, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve sahasında CMF Gold Harem Spor galibiyetleriyle başladı.

        Sezona iyi başlayan kırmızı-siyahlı ekip, 3. maçında yarın konuk olacağı Konya Büyükşehir Belediyespor karşısında galip gelerek zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

        - "Daha gidecek yolumuz var"

        Gaziantep Basketbol Başantrenörü Şemsettin Baş, AA muhabirine, yeni sezona yeni transferlerle başladıklarını, takım olarak hedeflerinin her zaman kazanmak olduğunu söyledi.

        Yeni oyuncuların sisteme adaptasyon süreci için takımın zamana ihtiyacı olduğunu dile getiren Baş, "Bu süreçte 3-4 sakat verdik, onlar hala aramıza tam olarak dönmediler. Onların da katılımıyla çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. 2'de 2 yaptık ama biz hem oyun hem de sistem anlamında istediğimiz seviyede değiliz. Daha gidecek yolumuz var, bu süreci en az kayıpla geçmek istiyoruz." diye konuştu.

        Ligde yarın karşılaşacakları Konya Büyükşehir Belediyespor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Orada oyun anlamında ayakta kalmamız lazım. Mental olarak da hazır olmalıyız. Bizim için önemli bir deplasman, ligin en iyi takımlarından biriyle oynayacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Pazar günü elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmak istiyoruz. Maçın son düdüğüne kadar mücadeleyi bırakmayacağız."

        - "Her gün üstüne koyarak ilerliyoruz"

        Takım kaptanı Yiğitcan Turna da ligin bu sezon daha zor olduğunu ancak Gaziantep Basketbol olarak iyi bir takım kurduklarını ve her maçı kazanmak için mücadele verdiklerini söyledi.

        Takımın her geçen gün daha iyi olacağına inandığını ifade eden Yğitcan Turna, şöyle konuştu:

        "Bizim maç seçme lüksümüz yok, elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz. Hafta içi maçlarında da zorlu bir serimiz olacak. Onun öncesinde Konya karşısında galip gelerek moral kazanmak istiyoruz. Takımda iyi bir kimyamız var, her gün üstüne koyarak ilerliyoruz. Bundan dolayı arkadaşlık olarak güzel bir kimya inşa ettik. En iyi seviyeye gelmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

