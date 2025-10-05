Gaziantep'te Evlilik Okulu Projesi'ni tamamlayan 366 çift sertifikalarını aldı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Projesi'nde eğitimini tamamlayan 366 çifte sertifikaları verildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Şahinbey Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde aile içi düzen ve iletişim alanındaki farkındalığın artırılması için hayata geçirilen proje, yeni çiftlerini mezun etti.

Mezuniyet töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bugüne kadar projeyle 61 binden fazla çifte ulaştıklarını ifade etti.

Evlilik Okulu projesini 15 yıldır devam ettirdiklerini belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Evlilik Okulu'nda eğitime katılan ve yeni evlenecek olan çiftlerimize çamaşır makinası, evli çiftlerimize ise çay veya kahve makinası hediye ediyoruz. Bu yıl ek olarak yeni evlenecek çiftlerimizden 20 bin gelin hanıma 20 bin damat beye olmak üzere toplamda 40 bin lira nakit destek sağlıyoruz. Ayrıca maddi durumu olmayan ve evlenmek isteyen çiftlerimize çeyiz seti hediye ediyoruz. Evlendikten sonra çocuk sahibi olan çiftlerimize ikinci çocuktan itibaren her çocuk için 1 yıl boyunca çocuk bezi yine ikinci çocuktan itibaren üç yıl boyunca nakdi destek sağlıyoruz."