Gaziantep'te ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde dün, Yaşar T. (40) ile ağabeyi Mehmet T. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.