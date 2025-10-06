Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GÜNCELLEME - Gaziantep'te tartıştığı kişiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı kişiyi darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 12:16 Güncelleme: 06.10.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te tartıştığı kişiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı kişiyi darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

        İddiaya göre, Güneykent Mahallesi'nde Ahmet Kayıkçı ile M.C.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.C.A, Ahmet Kayıkçı'yı darbetti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Kayıkçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.C.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda satan iş yeri kapatıl...
        Gaziantep'te bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda satan iş yeri kapatıl...
        Gaziantep'teki tarımsal sulama göletlerinde doluluk oranı düştü
        Gaziantep'teki tarımsal sulama göletlerinde doluluk oranı düştü
        Gaziantep'te kazada hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş toprağa verildi
        Gaziantep'te kazada hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş toprağa verildi
        Kazada yaralanan uzman çavuş 5 gün sonra yaşamını yitirdi
        Kazada yaralanan uzman çavuş 5 gün sonra yaşamını yitirdi
        Gaziantep'te bir apartmanda çıkan yangında anne ve çocukları dumandan etkil...
        Gaziantep'te bir apartmanda çıkan yangında anne ve çocukları dumandan etkil...
        Gaziantep'te tartıştığı kişiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gö...
        Gaziantep'te tartıştığı kişiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gö...