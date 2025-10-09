Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik İnisiyatifi" toplantısı yapıldı

        Avrupa Birliği Başkanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik İnisiyatifi" toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 16:34 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik İnisiyatifi" toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa Birliği Başkanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik İnisiyatifi" toplantısı düzenlendi.

        Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda, Türkiye'de birçok kurumun yenilikçi çağa ayak uydurduğunu belirtti.

        Teknolojinin hızla geliştiğine işaret eden Özcan, "Üniversiteler, teknokentler, kurum ve kuruluşlar inovasyonla ilgili yenilikçi teknolojilerin dizayn edilmesi için var gücüyle çalışıyor. Programın amacı, Avrupa'da teknoloji, inovasyon ve yenilikle ilgili bir ekosistem oluşturmaktır. Bunun için üniversiteleri, araştırmacıları, AR-GE merkezlerini, şirketleri, girişimcileri ve karar alıcıları bir araya getirebilecek çalışmalar organize ediliyor." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bu toplantıların önemli olduğunu söyledi.

        Avrupa Birliğinin önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

        "Bir kere savaşları durduracağız. Savaşın kazananı yok. Zaten Avrupa Birliği savaşları durdurmak için kuruldu. Biz, Yunus Emre'nin söylediği, 'gelin tanış olalım, işi kolay kılalım' dediği bir medeniyetten geliyoruz. Biz, 'biz gelmedik kavga için dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.' diyen bir medeniyetten geliyoruz. Yüce Peygamberimiz 1400 yıl önce 'öldürme' diyor. Biz öldüremeyiz. Avrupa Konseyi ile birlikte küresel ısınmanın durdurulduğu, ölümlerin durdurulduğu, dünyanın barış dünyasına dönüştürüldüğü bir hayalimiz var."

        Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu da programla çağın en kritik kavramları olan bilgi, yenilik, işbirliği ve teknolojinin buluştuğunu ifade etti.

        Dünyanın artık geleneksel yöntemlerle yönetilmediğini söyleyen Tarakçıoğlu, dünyanın bilimsel araştırmalar ve teknolojiyle şekillendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Boşanmayı doğruladı
        Boşanmayı doğruladı
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te patlama tatbikatı gerçeği aratmadı
        Gaziantep'te patlama tatbikatı gerçeği aratmadı
        Gaziantep'te "Deprem Gerçeği ve Gaziantep'in Afet Yönetimi Teknik Toplantıs...
        Gaziantep'te "Deprem Gerçeği ve Gaziantep'in Afet Yönetimi Teknik Toplantıs...
        Gaziantep'te 7 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Gaziantep'te 7 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Araban Ovası'nda makinalı pamuk hasadı başladı
        Araban Ovası'nda makinalı pamuk hasadı başladı
        Gaziantep'te öğrenciler "Özgür Gazze" yazılı koreografi oluşturdu
        Gaziantep'te öğrenciler "Özgür Gazze" yazılı koreografi oluşturdu