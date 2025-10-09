Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te patlama tatbikatı yapıldı

        Gaziantep'te düzenlenen tatbikatta patlama senaryosu canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 16:40 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:40
        Gaziantep'te patlama tatbikatı yapıldı
        Gaziantep'te düzenlenen tatbikatta patlama senaryosu canlandırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, Erikçe Ormanı'nda düzenlenen tatbikata 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve itfaiyenin yanı sıra Kahramanmaraş ve Kilis il sağlık müdürlüklerinden 29 araç ve 130 personel katıldı.

        Sahra hastanesinin de kurulduğu tatbikatta, patlama sonrasında yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

