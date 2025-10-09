Gaziantep'te patlama tatbikatı yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, Erikçe Ormanı'nda düzenlenen tatbikata 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve itfaiyenin yanı sıra Kahramanmaraş ve Kilis il sağlık müdürlüklerinden 29 araç ve 130 personel katıldı.

