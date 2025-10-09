Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nurdağı'nda depremde 67 kişinin ölümüne ilişkin yargılanan 3 sanığa hapis cezası

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Yunus Kaya Apartmanı'nın yıkılması sonucu 67 kişinin ölümüne ilişkin yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 16:55 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:55
        İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, müteahhit sanık Yunus Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

        Duruşmada tutuksuz sanıklar mimar Veysi T, Murat K. ile taraf avukatları ve ölenlerin yakınları hazır bulundu.

        Tutuklu sanık Kaya, apartmanın depremin etkisiyle yıkıldığını ve herhangi bir suçunun olmadığını öne sürdü.

        Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

        Duruşma savcısı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan sanıklardan Kaya'ya 13 yıl 9 ay, Veysi T'ye 6 yıl 1 ay 10 gün, Murat K'ye ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 ay hapis cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

