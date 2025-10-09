Gaziantep'te "AstroFest Bilim Şenliği" başladı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "AstroFest Bilim Şenliği"nin açılışı gerçekleştirildi.
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde başlayan etkinlikte, bilim kültürünü toplumda yaygınlaştırmak amacıyla gökyüzü gözlemleri, deney şovları, sanal gerçeklik uygulamaları, atölyeler, söyleşiler ve çeşitli aktiviteler yer alıyor.
Etkinliğe katılan öğrenciler, stantları gezerek farklı deneyim alanlarında yapılan uygulamalara katıldı.
Açılışa, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Göğüş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Şenlik, 11 Ekim'e kadar devam edecek.
