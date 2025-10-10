Gaziantep'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
İ.D.D. (24) idaresindeki 34 KD 327 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa çevreyolunun Kırıkçalı Kavşağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan A.D'ye (8) çarptı.
Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen çocuk, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.