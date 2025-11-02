Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 230 kilogram tütün, 5 bin 595 sigara, 371 litre alkol, 44 bin 400 makaron ve 4 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

