Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'in destansı mücadelesi Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde yaşatılıyor

        Kurtuluş Savaşı döneminde işgalci güçlerine karşı direnen ve topraklarını işgalcilerden kurtaran Gazianteplilerin destansı mücadelesi, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 13:38 Güncelleme: 02.11.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'in destansı mücadelesi Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde yaşatılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kurtuluş Savaşı döneminde işgalci güçlerine karşı direnen ve topraklarını işgalcilerden kurtaran Gazianteplilerin destansı mücadelesi, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde yaşatılıyor.

        Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilerek müzeye dönüştürülen Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde Gaziantep'in 11 ay boyunca işgalcilere karşı verdiği mücadele tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine tekrar yaşatılıyor.

        Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara ve İngilizlere karşı tek yumruk olarak dünyaya örnek gösterilecek bir mücadele ortaya koyan Gazianteplilerin, örnek kurtuluş destanının anlatıldığı müzede ziyaretçilere destansı mücadele, bal mumu heykeller, ses efektleri ve profesyonel rehberlerin anlatımıyla gelecek nesillere aktarılıyor.

        O döneme ait yaşantının sergilendiği mağarada halkın kullandığı tabanca, tüfek, kılıç, kama, et satırı, kazma, kürek ve nacak gibi birçok tarihi eşya da müzede yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nin geçmişin yansıması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda birçok olayları içinde barındırmış çok önemli mekanlardan birisi. Kurtuluş Savaşı'nın en çetin geçtiği mekanlardan birisi olan bu mekan, gençlerin tarihlerini daha net bir şekilde görüp, geleceklerine yön verecekleri bir müzedir. Tarihin, ruh kazandığı Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde 'imkanın değil imanın galip geldiği' çok net bir şekilde anlatılmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Rezerv alanında son katın kalıbı tamamlandı; işçiler davul ve zurnayla kutl...
        Rezerv alanında son katın kalıbı tamamlandı; işçiler davul ve zurnayla kutl...
        Nurdağı'nda deprem konutlarında son kalıp davul zurna eşliğinde yerine kond...
        Nurdağı'nda deprem konutlarında son kalıp davul zurna eşliğinde yerine kond...
        THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziya...
        THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziya...
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
        Gaziantep'te hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Gaziantep'te hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı