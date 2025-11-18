Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin dava yeniden görüldü

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davanın yeniden görülmesine başlandı.

        Giriş: 18.11.2025 - 16:19 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:19
        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin dava yeniden görüldü
        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davanın yeniden görülmesine başlandı.

        Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince bazı sanıklar hakkında yeni iddianame hazırlandığı gerekçesiyle dosyayı bozmasının ardından, Nizip Ağır Ceza Mahkemesince birleştirilen dosyalar kapsamında ilk duruşma yapıldı.

        Taraf avukatları ile ölenlerin yakınlarının katıldığı duruşmaya, sanıklar Yılmaz Şahin Yurtyapan, Eyüp Öğüt, Faik Öğüt, Nejdet Alpay, firari müteahhitler Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever, haklarında yeni iddianame hazırlanan Coşkun Şahin, Ömer Şahin ile dönemin kamu görevlileri imar müdürü M.A, yardımcısı O.Z, mühendisler B.B. ve O.A. katılmadı.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen A.K, Furkan Apartmanı'nın girişinde yer alan mobilya mağazasına gittiğinde kesilen kolonları taşıdığını ancak kimin kestiğini görmediğini söyledi.

        Müştekiler, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürdü.

        Duruşma 16 Aralık'a ertelendi.

        Nizip Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö, kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

        Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince, 28 Ekim'de 3 sanık hakkında yeni iddianame hazırlanması nedeniyle, dosyanın yeniden görülmesi için yerel mahkemenin kararı bozulmuştu.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, kolonların kesilmesine ilişkin 2 sanık, kamu görevlileri kapsamında 4 sanık hakkında tamamlanan soruşturmalar, 6 sanıklı dava dosyası ile birleştirildi.

