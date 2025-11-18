Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin dava yeniden görüldü

Nizip Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö, kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.K, Furkan Apartmanı'nın girişinde yer alan mobilya mağazasına gittiğinde kesilen kolonları taşıdığını ancak kimin kestiğini görmediğini söyledi.

Taraf avukatları ile ölenlerin yakınlarının katıldığı duruşmaya, sanıklar Yılmaz Şahin Yurtyapan, Eyüp Öğüt, Faik Öğüt, Nejdet Alpay, firari müteahhitler Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever, haklarında yeni iddianame hazırlanan Coşkun Şahin, Ömer Şahin ile dönemin kamu görevlileri imar müdürü M.A, yardımcısı O.Z, mühendisler B.B. ve O.A. katılmadı.

