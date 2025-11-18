Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Kask Farkındalık Projesi" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

        Gaziantep'te motosiklet sürücülerinin doğru ekipman kullanımı, trafik kuralları ve güvenli sürüş gerçekleştirmeleri için hayata geçirilen "Kask Farkındalık Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 22:02 Güncelleme: 18.11.2025 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Kask Farkındalık Projesi" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te motosiklet sürücülerinin doğru ekipman kullanımı, trafik kuralları ve güvenli sürüş gerçekleştirmeleri için hayata geçirilen "Kask Farkındalık Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde düzenlenen projenin tanıtımı, Valilik binasında gerçekleştirildi.

        Projeyle, motosiklet sürücülerinin doğru ekipman kullanımı, trafik kuralları ve güvenli sürüş gerçekleştirmeleri için birçok eğitim düzenlenecek.

        Polis ve jandarma ekipleri, eğitimler kapsamında, motosiklet sürücüleri davet ederek güvenli doğru ekipman kullanımı, trafik kuralları ve güvenli sürüş gerçekleştirmeleri için 1 saatlik eğitim veriliyor.

        Eğitimler kapsamında kentteki motosiklet sürücülerine eğitimler verilerek doğru ekipman ve güvenli sürüş konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

        Güvenli sürüş eğitimlerini tamamlayan sürücülere ise kask hediye edilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, polis ve jandarma ekiplerinin kentte denetimlere devam ettiğini ifade etti.

        Çeber, "Trafikte motor kullanan vatandaşlarımıza ekiplerimiz tarafından eğitim daveti yapılıyor ve davete icabet eden sürücülerimize 1 saatlik eğitim programı uygulanıyor. Bu eğitimi tamamlayan sürücülerimize kask hediye ediyoruz. Eğitimlerimiz ve kask hediyelerimiz süreç içerisinde devam edecek. Kask hediyelerimizi Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerimizin destekleriyle gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Güvenli sürüş eğitimini tamamlayan 6 sürücüye ise kask hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda

        Benzer Haberler

        İç organları ters yönde olan hasta ERCP yöntemiyle sağlığına kavuştu
        İç organları ters yönde olan hasta ERCP yöntemiyle sağlığına kavuştu
        TİGEM mercimek ihalesi GTB'de gerçekleştirildi
        TİGEM mercimek ihalesi GTB'de gerçekleştirildi
        Gaziantep'teki 'arazi' kavgası ile ilgili 1 tutuklama
        Gaziantep'teki 'arazi' kavgası ile ilgili 1 tutuklama
        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin dava ye...
        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin dava ye...
        Umreden dönen ikinci kafile, Fatma Şahin ile bir araya geldi
        Umreden dönen ikinci kafile, Fatma Şahin ile bir araya geldi
        İç organları ters olan hastanın safra kesesindeki taş ERCP işlemiyle alındı
        İç organları ters olan hastanın safra kesesindeki taş ERCP işlemiyle alındı