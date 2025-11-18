Gaziantep'te "Kask Farkındalık Projesi" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
Gaziantep'te motosiklet sürücülerinin doğru ekipman kullanımı, trafik kuralları ve güvenli sürüş gerçekleştirmeleri için hayata geçirilen "Kask Farkındalık Projesi"nin tanıtımı yapıldı.
Gaziantep'te motosiklet sürücülerinin doğru ekipman kullanımı, trafik kuralları ve güvenli sürüş gerçekleştirmeleri için hayata geçirilen "Kask Farkındalık Projesi"nin tanıtımı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde düzenlenen projenin tanıtımı, Valilik binasında gerçekleştirildi.
Projeyle, motosiklet sürücülerinin doğru ekipman kullanımı, trafik kuralları ve güvenli sürüş gerçekleştirmeleri için birçok eğitim düzenlenecek.
Polis ve jandarma ekipleri, eğitimler kapsamında, motosiklet sürücüleri davet ederek güvenli doğru ekipman kullanımı, trafik kuralları ve güvenli sürüş gerçekleştirmeleri için 1 saatlik eğitim veriliyor.
Eğitimler kapsamında kentteki motosiklet sürücülerine eğitimler verilerek doğru ekipman ve güvenli sürüş konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Güvenli sürüş eğitimlerini tamamlayan sürücülere ise kask hediye edilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, polis ve jandarma ekiplerinin kentte denetimlere devam ettiğini ifade etti.
Çeber, "Trafikte motor kullanan vatandaşlarımıza ekiplerimiz tarafından eğitim daveti yapılıyor ve davete icabet eden sürücülerimize 1 saatlik eğitim programı uygulanıyor. Bu eğitimi tamamlayan sürücülerimize kask hediye ediyoruz. Eğitimlerimiz ve kask hediyelerimiz süreç içerisinde devam edecek. Kask hediyelerimizi Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerimizin destekleriyle gerçekleştiriyoruz." dedi.
Güvenli sürüş eğitimini tamamlayan 6 sürücüye ise kask hediye edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.