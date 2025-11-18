Gaziantep'te "Kask Farkındalık Projesi" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep'te motosiklet sürücülerinin doğru ekipman kullanımı, trafik kuralları ve güvenli sürüş gerçekleştirmeleri için hayata geçirilen "Kask Farkındalık Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde düzenlenen projenin tanıtımı, Valilik binasında gerçekleştirildi.

Projeyle, motosiklet sürücülerinin doğru ekipman kullanımı, trafik kuralları ve güvenli sürüş gerçekleştirmeleri için birçok eğitim düzenlenecek.

Polis ve jandarma ekipleri, eğitimler kapsamında, motosiklet sürücüleri davet ederek güvenli doğru ekipman kullanımı, trafik kuralları ve güvenli sürüş gerçekleştirmeleri için 1 saatlik eğitim veriliyor.

Eğitimler kapsamında kentteki motosiklet sürücülerine eğitimler verilerek doğru ekipman ve güvenli sürüş konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Güvenli sürüş eğitimlerini tamamlayan sürücülere ise kask hediye edilecek.