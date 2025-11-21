Habertürk
        Beynindeki tümörden "uyanık ameliyat"la kurtuldu

        Beynindeki tümörden "uyanık ameliyat"la kurtuldu

        Gaziantep'te beynindeki tümör nedeniyle sağ eli ve ayağında uyuşma bulunan 36 yaşındaki Seyit Fıstıkçı, uyutulmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

        21.11.2025 - 09:42
        Gaziantep'te beynindeki tümör nedeniyle sağ eli ve ayağında uyuşma bulunan 36 yaşındaki Seyit Fıstıkçı, uyutulmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kol ve bacağındaki uyuşma nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesine başvuran Fıstıkçı'nın yapılan tetkiklerinde, beyinde tümör tespit edildi.

        Uyutulmadan ameliyat edilen Fıstıkçı'nın beynindeki tümör, yaklaşık 3,5 saat süren operasyonla alındı.

        Ameliyatı gerçekleştiren Beyin Cerrahisi Uzmanı Özcan Sönmez, hastanın telefon tamircisi olması nedeniyle ince el hareketlerinin çok önemli olduğunu, bu nedenle uyutmadan ameliyat yaptıklarını dile getirdi.

        -"Uyanık kraniotomi yönteminde hastamızı tamamıyla uyutmuyoruz"

        Sönmez, şunları söyledi:

        "Uyanık kraniotomi yönteminde hastamızı tamamıyla uyutmuyoruz. Bir miktar uyanık bırakıyoruz ve ameliyat sırasında hastamızla iletişime geçerek muayenesini yapıyoruz. Bu yöntem sayesinde hastanın tümörünü hastayla konuşarak, muayene ederek ameliyat sırasında el ve kol hareketlerine dikkat ederek, beyindeki önemli bölgeye hasar vermediğimizden emin olarak tamamıyla çıkartma şansı bulduk."

        Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu ise bölgede bu tarz bir ameliyatın ilk kez yapıldığını vurguladı.

        Seyit Fıstıkçı ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, ameliyat sonrasında elini ve ayağını sorunsuz şekilde kullanabildiğini ifade etti.

