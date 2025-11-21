Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Gaziantep'te konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Önce 'Terörsüz Türkiye' daha sonra terörsüz bölge diyerek sınır ötemizdeki terör örgütlerinin de bir bir tasfiye olması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 22:08 Güncelleme: 21.11.2025 - 22:08
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Gaziantep'te konuştu:
        Kaya, bir dizi program kapsamında geldiği Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezi ile Buğday Tanesi Ortez Protez Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaya, bir dizi program kapsamında geldiği Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezi ile Buğday Tanesi Ortez Protez Merkezi'ni ziyaret etti.

        Birim amirlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaya, merkezlerden hizmet alan vatandaşlarla sohbet etti.

        Kaya'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ile kurum müdürleri de eşlik etti.

        Kaya ile beraberindekiler daha sonra KEŞKE Projesi kapsamında yetim çocuklarla öğle yemeğinde bir araya geldi.

        Ardından Büyükşehir Belediyesince umreye gönderilen vatandaşlarla Onat Kutlar Salonu'nda buluşan Kaya, belediyenin Meclis Salonu'nda da Glutensiz Cafe'den hizmet alan çölyak hastalarıyla bir araya geldi.

        Kaya, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda İl Kadın Danışma Meclisi tarafından düzenlenen "Siyaset Kadınla Mümkün" programı ile "Daraltılmış İl Danışma Meclisi" programına katıldı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, burada yaptığı konuşmada, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Çok önemli bir sürecin eşiğinde olunduğunu ifade eden Kaya, şunları söyledi:

        "Terörsüz Türkiye sürecini milletimizin, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin verdiği destekle neticelendirmek için gece gündüz demeden çabalıyoruz. Bu ülkenin anneleri çok gözyaşı döktü. Artık istiyoruz ki hiçbir annemiz ağlamasın. Hiçbir annemiz evlat acısı yaşamasın. İşte Terörsüz Türkiye için gece gündüz demeden çalışan ve sağlam bir irade koyan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakımızın kararlılığıyla bu süreci nihayete erdirmek için çalışıyoruz. Bu süreci de şehit ailelerimize, gazilerimize ki onlara hizmet etmeyi çok büyük bir şeref bilen teşkilatız. Onların yanında yer alarak, onlarla hemhal olarak sürdüreceğiz."

        Şehit ailelerini ziyaret ettiklerini aktaran Kaya, şöyle devam etti:

        "Bu sürecin de sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını ifade ettiler. Şehit ailelerimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na güvenleri sonsuz. Bu süreci de başarıyla nihayetlendirip, önce 'Terörsüz Türkiye' daha sonra terörsüz bölge diyerek sınır ötemizdeki terör örgütlerinin bir bir tasfiye olması için çalışmaya devam edeceğiz. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bugün Filistin'de yüz binlerce Filistinliyi katleden zalim İsrail'in, katil Netanyahu'nun gözü bu topraklarda. Biz bu topraklarda bir ve bütün olursak, 85 milyon kardeşliğimizi sağlarsak ve Türkiye'yi çok daha güçlü kılarsak hiçbir zaman emellerine ulaşamazlar."

        Daha sonra Vali Kemal Çeber'i ziyaret eden Kaya, ardından Şahinbey Belediyesi Evlilik Okulu Programı'na katıldı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, ailenin toplumun en temel yapı taşı olduğunu belirterek, "Bu ülkenin bütün evlatlarını, medeniyetten aldığımız ilhamla yetiştirirsek, huzurlu bir yuva kurmalarını sağlarsak ülkemiz daha da güçlenir. Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşediğimiz bu yıllarda büyük tehdit altında olan ailelerimizi güçlendirmek için büyük bir gayret içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Program, Evlilik Okulu'nda eğitim alanlarla fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

