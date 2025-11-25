Habertürk
        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan Halep Valisi Azzam el-Garib'e ziyaret

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Halep Valisi Azzam el-Garib'i ziyaret etti.

        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan Halep Valisi Azzam el-Garib'e ziyaret
        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Halep Valisi Azzam el-Garib'i ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Tahmazoğlu, Halep ziyareti kapsamında Vali el-Garib ile hem kentsel dönüşüm hem de sosyal projeler üzerine görüşme gerçekleştirdi.

        Ziyaret kapsamında Şahinbey Belediyesi ile Halep Şehir Meclisi arasında şehircilik işbirliği protokolü imzalandı.

        Protokol kapsamında kentsel dönüşüm modelleri, konut projeleri, yeşil alan ve park uygulamaları, sosyal belediyecilik çalışmaları gibi konularda Şahinbey Belediyesinin deneyimleri Halep'e aktarılacak.

        Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesinin şehircilik alanındaki tecrübelerini paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek ve şehrin yeniden ihyasına katkı sunmak üzere Halep'teyiz. Şahinbey Belediyesi olarak kentsel dönüşüm, konut ve park projelerimizdeki birikimimizi Halep makamlarıyla paylaştık. Ecdadımızın inşa ettiği kadim eserleri yerinde inceleyerek bu mirasın korunmasına yönelik teknik değerlendirmelerde bulunduk."

        Tahmazoğlu, ziyaret boyunca gösterdiği misafirperverlik için Halep Valisi Azzam el-Garib'e teşekkür ederek, iki şehir arasındaki ortak çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

        İmza töreninin ardından Halep'in tarihi bölgelerinde incelemelerde bulunan Tahmazoğlu ve beraberindeki heyet, ecdat mirası olan kadim eserlerde restorasyon, koruma ve yeniden canlandırma çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

        Halep'te gerçekleştirilen görüşmelerde şehrin yeniden imarı, sosyo-ekonomik yapının güçlendirilmesi ve sosyal projelerin yaygınlaştırılması başlıklarında fikir alışverişi yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

