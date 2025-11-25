Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        AK Parti Gaziantep Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması

        AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

        Giriş: 25.11.2025 - 16:40 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:40
        AK Parti Gaziantep Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
        AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, kadına yönelik şiddetle mücadelenin AK Parti iktidarlarının 23 yıldır kararlılıkla sürdürdüğü bir devlet politikası olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca bir farkındalık günüyle sınırlı olmadığını ifade eden Şahin şunları kaydetti:

        “Kadına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın asla kabul edilemez bir insanlık suçudur. AK Parti iktidarı 2002 yılından bu yana kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bu hususta 6284 sayılı kanunda tarihsel bir kırılma noktasıdır. Koruma tedbirleri, elektronik kelepçe, barınma ve psikososyal destek hizmetleri anında devreye sokuluyor. Elbette hiçbir kanun tek başına sorunu çözemez ancak AK Parti, hukuki, kurumsal ve fiili korumayı en üst seviyeye çıkararak tarihe geçmiştir."

