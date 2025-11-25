Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesince düzenlenen Türkiye-Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı tamamlandı.

MÜSİAD Gaziantep Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 22-24 Kasım'da Halep, Çobanbey ve İdlib'te yaklaşık 500 Suriyeli iş insanının katılımıyla düzenlenen program sona erdi.

Uluslararası ticaret buluşmalarından biri olarak tamamlanan ve 3 gün süren programlarda bir dizi ziyaretlerde bulunuldu.

Program ziyaretlerine, Suriye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından müdürler ile üst düzey temsilciler, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, oda başkanları ve iş dünyasından katılım sağlandı.