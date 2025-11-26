Güneydoğulu halı ihracatçıları, Suudi Arabistan'da 2026 koleksiyonlarını tanıtıyor.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğinden (GAHİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla halı ihracatı gerçekleştirdiği ülkelerin ilk sıralarında yer alan Suudi Arabistan'a yönelik düzenlenen "Cidde Halı Sektörel Ticaret Heyeti" temaslarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Cidde pazarında Türk halı sektörüne yönelik artan ilginin somut bir göstergesi olarak çalışmanın son derece verimli geçtiğini belirtti.

Suudi Arabistanlı halı ithalatçılarının yoğun ilgisine değinen Kaplan, şunları kaydetti:

"Firmalar, yenilikçi tasarımlarını, sezonluk koleksiyonlarını ve yüksek kalite standartlarını öne çıkaran ürün portföylerini başarıyla tanıtarak bölgedeki potansiyel alıcılarla güçlü iş bağlantıları kurdu. Yapılan görüşmelerde özellikle Suudi Arabistan'ın değişen tüketici beklentileri ve yeni eğilimleri değerlendirilerek orta ve uzun vadede ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik önemli fırsatlar masaya yatırıldı."