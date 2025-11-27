Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 27.11.2025 - 11:33 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:33
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi.

        Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Araban ilçelerinde 9 iş yeri, ikamet ve araçta yapılan aramada, kaçak 5 bin 319 paket sigara, 240 kilogram nargile kömürü, 220 elektronik kaçak sigara kartuşu, 85 litre alkol, 55 kilogram tütün, 50 puro, 25 kilogram çay ve 2 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

