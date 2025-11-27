Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Araban ilçelerinde 9 iş yeri, ikamet ve araçta yapılan aramada, kaçak 5 bin 319 paket sigara, 240 kilogram nargile kömürü, 220 elektronik kaçak sigara kartuşu, 85 litre alkol, 55 kilogram tütün, 50 puro, 25 kilogram çay ve 2 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi.

