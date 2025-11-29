Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te orta refüje çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde orta refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 15:00 Güncelleme: 29.11.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te orta refüje çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde orta refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Samet Kezer idaresindeki 34 CSK 937 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Kuzey-Doğu gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Ayşe Turan müdahaleye rağmen kurtarılamazken diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!

        Benzer Haberler

        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak refüje uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak refüje uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
        Türk Eğitim-Sen Gaziantep 3 No'lu Şube'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleş...
        Türk Eğitim-Sen Gaziantep 3 No'lu Şube'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleş...
        Gaziantep'te aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te bir kişinin manavdan meyve çalması güvenlik kamerasında
        Gaziantep'te bir kişinin manavdan meyve çalması güvenlik kamerasında
        Gaziantep'te traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı