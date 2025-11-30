Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 10'ar yıl hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te 10'ar yıl hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 13:59 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:59
        Gaziantep'te 10'ar yıl hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 10'ar yıl hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Çeşitli suçlardan haklarında 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T, E.G, A.D, K.D. ve M.K. yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

