Gaziantep'te yardım yapma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlı yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler bu kapsamda F.T. (39) ve M.K'yi (45) gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yardıma muhtaç kadınları yardım yapma vaadiyle dolandıran kişilere yönelik çalışma başlattı.

