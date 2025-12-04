Habertürk
        Gaziantep'te yardım yapma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlı yakalandı

        Gaziantep'te sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 14:13 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:13
        Gaziantep'te yardım yapma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlı yakalandı
        Gaziantep'te sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yardıma muhtaç kadınları yardım yapma vaadiyle dolandıran kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler bu kapsamda F.T. (39) ve M.K'yi (45) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

