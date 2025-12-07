Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GÜNCELLEME 2- Gaziantep'te çarpışan 3 tırda yangın çıktı

        Gaziantep'te 3 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından araçlarda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 12:21 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:21
        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.

        Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        Kullanılamaz hale gelen araçlar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

