GÜNCELLEME 2- Gaziantep'te çarpışan 3 tırda yangın çıktı
Gaziantep'te 3 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından araçlarda çıkan yangın söndürüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.
Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen araçlar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.
