Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 7 yaşındaki çocuğu bıçaklayan kadın tutuklandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 7 yaşındaki çocuğu bıçaklayan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 20:30 Güncelleme: 12.12.2025 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 7 yaşındaki çocuğu bıçaklayan kadın tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 7 yaşındaki çocuğu bıçaklayan kadın tutuklandı.

        İlçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde R.Y. ile komşusu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.Y, komşusunun 7 yaşındaki oğlu E.B.'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        E.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan R.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        R.Y'nin ilçedeki bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te balkonun demir korkuluğunda asılı kalan çocuğu, vatandaş kurta...
        Gaziantep'te balkonun demir korkuluğunda asılı kalan çocuğu, vatandaş kurta...
        Gaziantep'te GAGİAD ödülleri sahiplerini buldu
        Gaziantep'te GAGİAD ödülleri sahiplerini buldu
        Gaziantep'te "Yapay Zeka Çağında Habercilik" kampı devam ediyor
        Gaziantep'te "Yapay Zeka Çağında Habercilik" kampı devam ediyor
        14'üncüsü düzenlenen GAGİAD Ödülleri sahibini buldu
        14'üncüsü düzenlenen GAGİAD Ödülleri sahibini buldu
        Aynı anda görülen karın ağrısı ve nefes darlığına dikkat
        Aynı anda görülen karın ağrısı ve nefes darlığına dikkat
        Gaziantep'te hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
        Gaziantep'te hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı