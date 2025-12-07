Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Şampiyonası tamamlandı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Gaziantep'te düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:32 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:32
        Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada, Azerbaycan'ın 11 puanla şampiyon olduğu belirtildi.

        Eşitlik bozma ile Özbekistan'ın 11 puanla ikinci, Türkiye-1 takımının ise 9 puanla üçüncü olduğu vurgulanarak, "İlk defa düzenlenen bu tarihi organizasyonda hamle yapan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

