Gaziantep'te düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Şampiyonası tamamlandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Gaziantep'te düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada, Azerbaycan'ın 11 puanla şampiyon olduğu belirtildi.
Eşitlik bozma ile Özbekistan'ın 11 puanla ikinci, Türkiye-1 takımının ise 9 puanla üçüncü olduğu vurgulanarak, "İlk defa düzenlenen bu tarihi organizasyonda hamle yapan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
