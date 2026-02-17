Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te kuyumcu soygununa karışan 1 şüpheli daha yakalandı

        Gaziantep'te kuyumcudan altın çaldıkları gerekçesiyle 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 21:05 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:05
        Gaziantep'te kuyumcu soygununa karışan 1 şüpheli daha yakalandı
        Gaziantep'te kuyumcudan altın çaldıkları gerekçesiyle 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde bir kuyumcudan altın çalan şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler bu kapsamda şüpheli E.Y.Ç'yi kent merkezinde düzenledikleri operasyonla saklandığı adreste yakaladı.

        Polis ekipleri, adreste yaptığı aramada çalıntı olduğu belirlenen altınlara el koydu.

        Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

        - Olay

        Dün Vatan Mahallesi'nde P.K.'nin işlettiği kuyumcuya giren silahlı ve maskeli kişiler vitrindeki bir miktar altını alarak plakası sökülen otomobille bölgeden uzaklaşmış, polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen İ.P. (17) ile İ.P.Ç'yi (17) kent merkezinde yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

