Gazişehir Gaziantep dolu dizgin Gaziantep ekibinin oynadığı 6 resmi maçta 24 gol atıldı

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de etkili bir performans gösteren Gazişehir Gaziantep, kupa maçında da dolu dizgin gidiyor. Gaziantep ekibinin sezon başından beri oynadığı 6 resmi maçta futbolseverler 24 gol izleme şansı elde etti.

Süper Lig'de yer aldığı ilk sezon, oynadığı 5 maçta aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayarak sezona iyi bir başlangıç yapan Gazişehir Gaziantep'in maçlarındaki gol istatistikleri dikkat çekiyor. Gaziantep ekibinin ligde şu ana kadar oynadığı 5 maçta futbol severler, 20 gol izleme şansı elde etti. Kırmızısiyahlılar bu istatistiği ile ligde maçları gollü geçen takım olarak öne çıktı.

Lige deplasmandaki 50'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan Gazişehir Gaziantep, sonrasında Gençlerbirliği'ni 41 yenip, deplasmanda Sivasspor ile 11 berabere kaldı. Ligin 4. haftasında ise Beşiktaş'ı konuk eden Gazişehir, güçlü rakibini 32 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı. Kırmızısiyahlılar 5. haftada ise ligin iyi takımlarından biri olan Çaykur Rizespor'u da deplasmanda 21 yenerek rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini tattırdı.

Ligde etkili bir oyunla izleyicilere bol gollü maçlar izleten Gazişehir Gaziantep, aynı performansı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında da gösterdi. Kırmızısiyahlı ekip, bu turda karşılaştığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u da 40 mağlup ederek net bir skor aldı.

Sezon başından beri ligde ve kupada 6 resmi çıkan Gaziantep ekibinin maçlarından futbol severler 24 gol izleme şansı elde etti.

Gazişehir Gaziantep, ligin 6. haftasında, 1 golle ligin en az gol atan ve yediği 4 golle de kalesinde en az gol gören takımı olarak öne çıkan Göztepe'yi konuk edecek.

GAZİANTEP 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:56

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