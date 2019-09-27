Gaziantep sıfır atık projesinde örnek oluyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sıfır Atık Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi‘nin yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’ye önderlik yaptığını belirterek, okullar ve hastaneler başta olmak üzere atıkları dönüşüme kazandırmak için önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi"ne destek veren yerel yönetimler arasında çalışmalarıyla en fazla dikkat çeken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi şehre, “Çevre Dostu Kent” kimliğini ekledi.

Rusya merkezli uluslararası bir radyoda “Serhat Ayan'la Başlangıç Noktası” adlı programına konuk olan TBB Başkanı Şahin, sıfır atık projesi çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü projeye yönelik çalışmaları anlattı, Büyükşehir Belediyesi’ni Türkiye’deki belediyelere örnek gösterdi.

"Toplumda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi’yle Türkiye genelinde israfı azaltmayı amaçladıklarını belirten Şahin, “Bu çevre projesi 70 yıldır Almanya’da uygulanıyor. Biz bu projeyi daha önce yapsaydık, ithal hammadde alımlarımız da büyük bir oranda düşecekti. Cam ve kağıt üreticilerinin çok ciddi hammadde sıkıntıları var. Biz geri dönüşüm projesiyle bu sıkıntının da ortadan kalkmasını istiyoruz. Bu konuda, aileleri ve toplumu bilinçlendirmek gerekiyor. Biz, Türkiye Belediyeler Birliği olarak Dünya’daki gelişmeleri örnek alıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu projede ülkemize önderlik yapıyoruz. Okullar ve hastaneler başta olmak üzere atıklarımızı geri dönüşüme kazandırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu işin bir kaybedeni yok. Sağlıklı bir yaşam ve çevre düzeni için önemli gelişmelere çanak tutacak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Toplumda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Belediyeler Birliği olarak atık maddelerin geri dönüşümü konusunda bize proje getirenleri ödüllendiriyoruz. Ayrıca belediye bünyesinde bu proje kapsamında oluşturduğumuz bir kadro var. Temeldeki amaç, toplumun dikkatini çekmektir, çevreyi korumaktır. Toplumsal bilinci yükseltmek için projeler yürütüyoruz. Böylelikle diğer belediyelere de örnek olmayı planlıyoruz” dedi.

GAZİANTEP 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:56

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