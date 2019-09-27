Başkan Fadıloğlu, cami cemaatinin taleplerini dinledi

Başkan Fadıloğlu, camideki sıkıntılı alanları yerinde inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Umut Mahallesi’nde bulunan Sadettin Batmazoğlu Camisi’nde cami cemaatinden gelen talepler doğrultusunda çevre düzenlemesi ve tadilata ihtiyaç duyulan noktalarda çalışma yürüteceklerini söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, cuma namazını Umut Mahallesi’ndeki Sadettin Batmazoğlu Camisi’nde kıldı. Namaz sonrası cami cemaatiyle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, haklı olan taleplerin karşılanması adına en kısa sürede çalışma başlatacaklarını kaydetti. Çalışma yürütülmesi gereken alanları cami cemaatiyle birlikte inceleyen Başkan Fadıloğlu’nun tavrı, cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılandı.

Allah, başkanımızdan razı olsun

Cami cemaati ise, "Camimiz, 80’li yıllarda yapılan bir cami. Belli yerlerinde hasar oluşmuş. Camimiz, gazi şehrimize yakışmıyor. Camimiz yol üstünde duran bir yerdedir. Bugün de Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu camimize geldi. Camimizin eksik olan yerlerinin yapılacağını söyledi. Başkanımız, çevre düzenlemesinin yapılacağı söyledi. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Başkanımız, camimiz ile çok ilgilendi. Camimizin çevre düzenlemesi yapılırsa çok iyi olacak" diyerek teşekkür etti.

GAZİANTEP 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:56

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