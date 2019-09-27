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Şahin’den esnafa GASTROANTEP teşekkürü

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroANTEP'i destekleyen sivil toplum kuruluş temsilcileri ve oda başkanlarına teşekkür sertifikası verdi.

Şahin’den esnafa GASTROANTEP teşekkürü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroANTEP’i destekleyen sivil toplum kuruluş temsilcileri ve oda başkanlarına teşekkür sertifikası verdi.
Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın iş birliğiyle düzenlenen 2.Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ni (GastroANTEP), destekleyen sivil toplum kuruluş temsilcileri ve oda başkanlarına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından teşekkür sertifikası verdi.

“Yeni hedefler belirleyeceğiz”
Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu’nda organize edilen özel bir programda esnafa seslenen Şahin, GastroANTEP’in arkasında büyük bir başarı hikayesi yattığını belirtti. Gaziantep Valisi Davut Gül başta olmak üzere oda başkanlarının, müdürlüklerin ve en önemlisi Gazianteplilerin festivale sahip çıkmasıyla başarının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Şahin, “Hedeflerimize hızla ilerliyoruz. Dünyaca tanınan akademisyenler ve şefler, Gaziantep’e gelerek köklü medeniyetimize, bölgesel zenginliğimize tanık oldu. Gastronomi alanında birçok bilirkişi Gaziantep’e geldi, Gaziantep modelinin ne kadar önemli olduğunu konuştu. Bizim için en önemlisi halkın düşüncesiydi. 2. Uluslararası GastroANTEP Festivali’ne gelen katılımcıların ilk festivale göre çok daha fazla olduğunu gördük. Bu destek bizim için çok önemliydi. Çok kısa sürede GastroANTEP’i ülke sınırlarının dışına taşıdık. Artık bu maya tuttu. ‘Dünya’da nereye gidip ne tadayım’ düşüncesi hakim. O yüzden bizim daha şimdiden ne yapıp yapmayacağımızı konuşmamız gerekiyor. Geldiğimiz bu noktayı değerlendirerek yeni hedefler belirleyeceğiz” dedi.

“Menümüz, kullanılan dil, temizlik ve hijyen çok önemli”
GastroANTEP Festivali’nde önemli bir yol kat ettiklerini aktaran Fatma Şahin, şöyle devam etti, “Vardığımız yoldan geriye düşmeyeceğiz. Kentimize gelen her ziyaretçimizi, gönül ve kültür elçisi olarak uğurlayacağız. Hem yapmamız hem de yapmamamız gereken durumlar var. Her şeyin başı beşeri sermayedir. O nedenle bizim hedefimiz uluslararası alanda sesimizi duyurmaksa çalışmalarımızla, sunumlarımızla bunu karşı tarafa hissettirmemiz gerekiyor. Gıda alanında çalışan arkadaşlarımıza belli başlı temel eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Böylelikle başarı çıtasını daha da ileriye taşıyacağız. Bundan sonraki festival tarihimiz belirlendikten sonra bütün ekip olarak 1 yıl sonra gerçekleştirilecek GastroANTEP Festivali’ne hazırlanacağız. Mutfak çok önemlidir. Menümüz, kullanılan dil, temizlik ve hijyen ziyaretçiler için çok önemli. Bu hususlar bizi yukarı da çıkarabilir, aşağı da çekebilir. Geldiğimiz bu noktaya kadar pozitif bir algı oluşturduk. Bir yıllık planlamamızla bu başarıyı daha da güçlendireceğiz”.

Validen Şahin’e teşekkür
Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Gaziantep’in gastronomi şehri olmasındaki başarıda en büyük pay Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’indir. Bundan dolayı ben kendisine teşekkür ediyorum. Başarı her zaman beraberinde daha fazla başarıyı getirmelidir. Festivalden hemen sonra bizi her gören festival hakkında çok iyi değerlendirmede bulundu. Bizim birbirimizi mutlu etmemiz başarının da perçinlenmesini sağlıyor. Bir gün gelecek Gaziantep, Dünya’nın her yerinde kendinden söz ettirecek” ifadelerini kullandı.

Esnaf temsilcileri ne dedi
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise, “GastroANTEP Festivali’yle şehrimizi daha ileri götürdük. Geçen seneki festivale göre bu sene daha iyiydik. Katılım daha fazlaydı. Çalışmalarımız daha özenliydi. Esnaflarımız bana GastroANTEP Festivali’ni yılda 3 veya 4 kez yapılması talebinde bulundu. Festival tam anlamıyla şenlik havasında geçti” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ömer Küsbeoğlu şöyle konuştu, “Festivalden sonra Kırşehir’e geçtiğimde GastroANTEP hakkında Kırşehir meclis başkanımız teşekkür etti. Yaparsa bunu Gaziantepliler yapar sözü bizi yine gururlandırdı”.

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ise, GastroANTEP Festivali’nin eksikliklere rağmen başarıyla atlatıldığını söyledi.
GAZİBEL Hizmet Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Tural da şunları kaydetti:
“Önümüzdeki festivalin daha iyi geçeceğine yürekten inanıyorum. Bizler şehir olarak yalnızca festival alanıyla yetinmiyoruz. Gastronominin birçok alanında varız. Bizimle beraber yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gaziantep’in markalaşması için şehir dışındaki etkinliklerde ve yurt dışındaki çalışmalarda halkımızın bizden desteğini esirgememesi gerekiyor.”
Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, “İnsanlar, Gaziantep’in menüsünü gördüğü zaman buraya gelmek isteyecektir. Biz, bütün Dünya’nın dikkatini çektik ancak esas misyonumuz bundan sonra yapacaklarımızla şekillenecektir” şeklinde konuştu.
Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç ise, “Gaziantep’teki zenginliği öncelikle kendi vatandaşımıza hissettirmeliyiz. Böylelikle festivallerimiz daha büyük katılımlarla gerçekleşecektir. Bu durum beraberinde kuşkusuz Gaziantep’in dünya çapında tanınmasını sağlayacaktır. Geçen seneye göre fark edilecek düzeyde bir başarı var” diye konuştu.
Toplantının ardından Şahin ve Vali Gül, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve oda başkanlarına teşekkür sertifikası verdi.

GAZİANTEP

27 Eylül 2019 Cuma

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