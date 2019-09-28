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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kent konseyi yeni başkanını seçti

İHA

Gaziantep Kent Konseyi 5. Seçimli Genel Kurulu toplandı. Tek listenin oylandığı genel kurulda Kent Konseyi Başkanlığına Dr. Samet Bayrak seçildi.

Kent konseyi yeni başkanını seçti

Gaziantep Kent Konseyi 5. Seçimli Genel Kurulu toplandı. Tek listenin oylandığı genel kurulda Kent Konseyi Başkanlığına Dr. Samet Bayrak seçildi.
Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’ndaki genel kurul toplantısında Divan Kurulu Başkanlığına Mustafa Geylani, katip üyeliklerine Ahmet Cesur ve Fatma Burçin Uçar seçildi. Sonrasında 4. Dönem Kent Konseyi Genel Sekreteri Fikret Tural ise faaliyet raporunu okudu.
“Farklı renklerin uyumunu yakalayacağız”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın insanı merkeze alan sürdürülebilir kalkınma projelerini konuştuğunu söyledi. Bu anlayışın sadece ekonomik kalkınmayı içinde barındırmadığını aktaran Şahin, “Fransa’ya baktığımız zaman refah seviyesinin yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak problemleri hala devam ediyor. Bu nedenle insanı merkeze alan sosyal adaleti ve sosyal barışı sağlayan, çevreyi merkeze alan farklı bir modele ihtiyaç var. O yüzden bizim ülkemizle ilgili yapmamız gereken projeler var. Özellikle alt yapıdan tutun da çevreyi merkeze alan yapmamız gereken çok işler var. Çalışmalarımıza sürekli devam edeceğiz. Her şey çok dinamik. İhtiyaçlar fazla, imkanlar sınırlı bu nedenle doğru bir yönetim sağlamamız gerekiyor. Birbirimizi öncelikle iyi dinlememiz gerekiyor. Ötekileştirme olmadan bir çalışma modeli hayata geçirmemiz gerekiyor. Biz bu modele Gaziantep modeli diyoruz. Bizim medeniyet modelimiz Gaziantep’tir. Çokluk içinde birlik modeli istiyoruz. Gökkuşağında olduğu gibi. Farklı renklerin uyumunu yakalayarak bu güzelliği Gaziantep’e tattıracağız” dedi.
“Elimizde koca bir bereket var”
Şahin, “İpek Yolu, bir kalkınma yoludur. Bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Şimdi biz onların taşıyıcılarıyız. Sizin bir kardeşiniz olarak sizden istirhamım herkesin bir uzmanlık alanı var, sanayicilerimiz burada bizlerle, sanayimizi yüksek teknolojiye eriştirmek istiyoruz. Valimizin başkanlığında bir rapor çıkardık. Raporu Ankara’ya götürdük. Eski Maliye Bakanı Nabi Avcı, bize ‘11’inci kalkınma planında yapacağımız her şeyi, bir şehir gelip bizden talep ediyor” dedi. Bu şehrin bir derdi var. Biz yüksek teknolojiyle bu kenti kalkındırmak istiyoruz. Sorunlar bitmeyecek fakat bizim sorun çözme kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Biz her şeyi bilemeyiz. Ancak hep birlikte bir oluşum içinde bulunduğumuzda hedeflerimize ulaşmak çok daha hızlı olacaktır. Bunun için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu şehir medeniyetlerin en güçlü dönemlerine şahit olmuş. Elimizde koca bir bereket var. Çok kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Sorunları çözebilme kapasitemizi artıracağız”
Sorunları birlikte çözmeye çalışacaklarını da aktaran Şahin, “Yaşadığımız coğrafyada büyük bir kaos var, büyük bir hesap var, ama 150 fabrika bitiriyorsun, sanayisiyle insanıyla Nobel ödülü alması gereken bir şehiriz. Bu topraklarda doğduğum için Allah’ıma hamd ediyorum sizlere minnetttarım, sizin bir kardeşiniz olduğum için şükrediyorum. Kültür ve turizm başta olmak üzere şehir olarak hedeflerimizi iyi ortaya koymamız lazım. Eğitimle, sağlıkla ve çevreyle ilgili sorunlarımız elbette var ama sorunu çözebilme kapasitemizi arttırmamız için sizlere ihtiyacımız var. Kent Konseyi’nden tam da istediğimiz bu. Büyükşehir olarak mühendisleriyle, mimarlarıyla, kendi alanında uzmanların içerisinde olduğu konseyimizin emrindeyiz. Turizm ve deprem master planının yapılması istendi, hemen yardımcı olduk. Sizin derdiniz bizim derdimiz, sizin vizyonunuz bizim vizyonumuz, sizin yapmak istedikleriniz bize ufuk açacak, yol açacak, kent konseyinden çıkan her sonuç bize yol haritası olacak, bir emir telakki edeceğiz, yakın takipçisi olacağız. O yüzden kent konseyini çok önemsiyor değerli buluyorum. Bize gelen her doğru fikri uygulamaya döktüğümüzde bizi kimse tutamaz. Bize düşen birlik ve beraberlik içerisinde ortak hareket etmektir. Gaziantep’in bu duruşuna kıymet veriyorum. Farklı fikirler demokrasinin bir gereğidir. Aynen su içmek, yemek yemek gibi bunu özümsememiz lazım. Herkes aynı düşünmek zorunda değil, aynı düşünceye gelebilmek için yol yürümek gerek. Benim gibi düşünmediyse benim gibi yaşamadıysa gibi bir düşünce yok, böyle bir dünya yok, bunu yapan kaybeder. Gaziantep’i Gaziantep yapan nokta, birlikte yaşamak, her rengin, her sesin, herkesin içerisinde bulunduğu bu güzelliğidir. Bu modeli dünya modeline çevirebilirsek ne kan kalır, ne gözyaşı kalır, ne yoksulluk kalır” ifadelerine yer verdi.
“Gaziantep, hepimizin ortak değeridir”
Gaziantep Valisi Davut Gül, “Kent Konseyi bir belediye meclisi değildir. Ancak Kent Konseyi’nde yapılacak önemli bir şey var. İstişare yaparak şehrin kalkınması yolunda yeni fikirler oluşturulabilir. Kentin değerleri her platformda savunulabilir. Gaziantep, hepimizin ortak değeridir. Gaziantep önemli bir markadır. Evet, eksiklerimiz ve sorunlarımız mevcut fakat bunların üstesinden de birlik olarak geleceğiz. Böylelikle şehrimiz daha iyi yerlere gelecektir. Gaziantep’in orman varlığına baktığımızda 2004’te yüzde 7’ymiş. Günümüzde ise bu rakam yüzde 15’e ulaşmış. Evet yeterli değil ancak gördüğünüz gibi Gaziantep her alanda giderek daha iyi mertebelere geliyor. Bu yaklaşımımızı sürdürerek Gaziantep’e sahip çıkmaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.
Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, söz konusu Gaziantep olunca herkesin taşın altına elini koyacağını söyledi. Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan da Gaziantep’in kültürel ve tarihi zenginlikleri hakkında bilgi verdi, kentin ticaret ve sanayi gücüne değindi. Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in çalışkanlığından övgüyle bahsetti, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
“Kent konseyi siyasetin üstündedir”
Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Dr. Samet Bayrak ise, “Gösterdiğiniz güven için teşekkür ediyorum. Kent Konseyi’ne yönetmelik olarak kimlerin katılacağı belirlenmiştir. Bu kuruluşa siyasi parti temsilcileri, meclis kuruluşları, STK’lar ve odalar katılabilir. Alınan kararlar, halkın görüşünü yansıtır. Tavsiye niteliğindedir. Kent Konseyi denetimdir. Yaşanan sorunların konuşulduğu ve çözüm üretildiği bir platformdur. Kent konseyi siyasetin üstündedir. Birçok siyasi görüşün ortak paydada buluştuğu işbirliğidir. Kent Konseyi, akıl ve birliğe uygun olarak çalışmalıdır” diye konuştu.
5.Dönem Kent Konseyi Yönetim Kurulu ise İrfan Demirci, Sıtkı Severoğlu, İdris Ertaşkın, Gökhan Çeliktürk, Ahmet Gök, Alparslan Gökçek, Özgür Girişken, Hulusi Kalender, Hilmi Teymur, Aylin Teymur, Yılmaz Demirdelen, Tarık Aytekin, Bora Tezel, Tevfik Gülsoy ve Mehmet Özdemir’den oluştu.

GAZİANTEP

28 Eylül 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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