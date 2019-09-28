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Ressam Tuncer’in sergisi 3 Ekim’e kadar gezilebilecek “Altaylardan Anadolu’ya Bakış” sergisi

İHA

Ressam Rauf Tuncer'in 13 Eylül'de Sanko Sanat Galerisi'nde açtığı "Altaylardan Anadolu'ya Bakış" temalı kişisel sergisi 3 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Ressam Tuncer’in sergisi 3 Ekim’e kadar gezilebilecek “Altaylardan Anadolu’ya Bakış” sergisi

Ressam Rauf Tuncer’in 13 Eylül’de Sanko Sanat Galerisi’nde açtığı “Altaylardan Anadolu’ya Bakış” temalı kişisel sergisi 3 Ekim’e kadar gezilebilecek.
Eski Türk damgalarını ve sembollerini Orta Asya ile ilgili uzun süren araştırmalarından sonra tuvaline yansıtmaya başladığını belirten Tuncer, Türklerin ilk kullanılan yazı ile son kullanılan yazılarını karıştırdığını söyledi.
Tuncer, sanatın evrensel olduğunu ve hangi kültürle beslenirse tuvale onun geçeceğine dikkat çekerek, “Türk gibi düşünürüm. Resimlerimi de kültürüm ile yaparım. Geçmişe dönük çalışıyorum” dedi.
“Kültürel değerlerimizi başka ülkelere yansıtabilmek onlarla aramızda bir etkileşim sağlayabilmek için eserlerimde yer veriyorum” diyen Tuncer, şimdiye kadar yaptığı binin üzerindeki resimden çok azının kendisinde kaldığına vurgu yaptı.
Hiç renk ayırt etmediğini ancak siyah rengi kullanmadığını vurgulayan Tuncer, siyah boyasının olmadığını, siyah yerine koyu renkleri tercih ettiğini kaydetti.
Sanatın kendisini ifade etme aracı olduğunu ve 100’ün üzerinde kişisel sergi açtığını anlatan Tuncer, “Kalıcı olmak için bu işi yapıyorum. Bir düşünün bin sene sonra kalıcı bir eseriniz oluyor. Hatırlanıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Tuncer, “İnsan ömrü ortalama 7080 yıl. Kalıcı olmak için bir şeyler yapmalıyız. Mimar Sinan’ı yaptığı işlerden dolayı herkes tanıyor ve anıyor. Ben gittikten sonra da insanların beni tanımasını, hatırlamasını istiyorum” diye konuştu.
Tuncer’in Sanko Sanat Galerisi’ndeki sergisi 3 Ekim’e 2019 tarihine kadar her gün 10.0022.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Rauf Tuncer
Rize İkizdere’de 1955 yılında doğan Tuncer, 1974’te Rize Erkek İlköğretmen Okulu’ndan mezun oldu, 1979 yılında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi.
Daha sonra Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans eğitimini bitiren Tuncer, 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde yüksek lisans çalışmasını tamamladı.
19741986 yılları arasında ilkokul ve ortaöğrenim kurumlarında resim öğretmenliği yapan Tuncer, 1986 yılında öğretmenlikten ayrılıp İstanbul’da kendi atölyesini kurarak çalışmalarını sürdürdü.
Ardından çalışmalarını yurt dışında sürdüren Tuncer, 1990 yılında yurda dönerek, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde göreve başladı. 2009’da emekli olan Tuncer, daha sonra özel üniversitelerde dersler verdi.
Hollanda, Yunanistan, İran, Almanya ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede kültürel programlar yaparak, sergiler açan Tuncer, Hollanda’da Kunst Galeria Anatolia ve Bursa’da Mahfel Mado Sanat Galerilerinin kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı.
Vitray konusunda yayınlanmış kitabi bulunan Tuncer, Altamira Sanat Dergisinin editörlüğünü üstlendi. 200’ü aşkın ulusal ve uluslararası karma ve kişisel sergiye imza atan sanatçının Kültür Bakanlığı başta olmak üzere yurt içi ve dışında, birçok kurumun müze ve koleksiyonlarında resimleri yer alıyor.
Yurtiçi ve dışında birçok mimari eserde vitray çalışmaları bulunan ve Türk Dünyası Hizmet Ödülü sahibi olan Tuncer, GESAM üyesidir.

GAZİANTEP

28 Eylül 2019 Cumartesi

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