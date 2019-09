Gaziantep'te anne adaylarına ayda 8 litre süt dağıtılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, il genelindeki tüm hamile anne adaylarına ayda 8 litre süt dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığına yönelik hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Kentte, 1 yıl sürecek “Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"ni hayata geçirilerek, 26 bin hamile anne adayına süt verilecek. Meclis Salonu’nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında, anne ve bebek sağlığı için sütün önemine dikkat çekildi. Katılımcılara, sütün sağlık açısından insan hayatındaki yerini analatan kısa bir film gösterildi.

"ABD'nin yapamadığını Gaziantep yaptı"

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin" anlayışı ile 4 bin anne ve babayla bir araya gelerek, projeyi hazırladıklarını ifade etti. ABD'de de Barack Obama döneminde hayata geçirilemeyen projeyi Gaziantep'te başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Fatma Şahin, "Bu şehrin eğitimine dair ve çocuğuna dair ne varsa hep birlikte gücümüzü birleştirerek yolumuza devam ediyoruz. Hükümetimiz ‘Sağlıkta Dönüşüm’ adı altında çok önemli bir çalışma yaptı. Dünyanın hiçbir yerinde çocuklar, sigortalı ve sosyal güvence şemsiyesi altında doğmuyor. Obama ABD’nin başkanıyken bunu yapacağını söyledi fakat başarılı olamadı. Milli gelirimizden yaklaşık 50 kat fazla olan bir ülkede bu başarılamadı. Ancak biz bunu başardık. Türkiye’de sağlıkta dönüşüm başarıldı. Biz mühendislik yaparken karıkoca özel hastaneye gidemiyorduk. Devlet hastanesine gidiyorduk. Ücretler o kadar yüksekti ki iki mühendis çalışmamıza rağmen bizden istenilen ücretleri özel hastaneler için karşılayamıyorduk. Şimdi baktığımızda özel hastanelere gittiğimiz zaman herkesin sosyal güvencesi alınıyor. Özellikle yine hükümetimizin başlatmış olduğu ‘okulda süt projesi’ var. Çocuklarımız bizim için çok kıymetlidir. Çocuklarımızın her yönden gelişimini gözetmek zorundayız. Bu proje gayet başarılı bir şekilde devam ederken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıktaki sistem kapsamında anne ve çocuklar için çalışıyoruz. Her şey anne karnında başlar. Bebek anne karnında iyi beslenemezse erken doğum riski gibi problemlerle karşı karşıya kalır" dedi.

Bebek ölümleri ile sütlü mücadele dönemi

Başkan Fatma Şahin, süt dağıtım projesi ile Gaziantep'te anne ve bebek ölümlerinin de en aza çekilmesini amaçladıklarını anlatarak, "Anne ve bebek ölüm oranlarının diğer şehirlere göre Gaziantep’te biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Elbette ki bunun çok sebepleri var. Yaptığımız çalışmada elimizdeki en büyük gücün süt üreticileri birliği olduğunu gördük. Şu anda şehrimizde yıllık 500 bin ton süt üretiliyor. Dolayısıyla sütümüz yerli ve millidir. Bu güçlü üretim kapsamında annelerimize ve çocuklarımıza süt dağıtmaya devam edeceğiz. Annelerimizin sağlığı toplum sağlığı. Her şey anneyle, bebekle başlıyor. Dolayısıyla biz bu projeyi şu ana kadar yaptığımız en önemli proje olarak görüyorum. Burada annelerimizi merkeze aldık. Biraz önce annelerimizin söylediği gibi gebe okulları, anne otelleri açtık. Anne sağlığını sosyal belediyeciliğin merkezine koyduk. Bununla da şu anda taçlandırıyoruz. Annenin sağlıklı bir şekilde bebeğini büyütebilmesi için beslenmesi çok önemli, beslenmesi için de süt çok önemli. Annelerimize, annelerimizin ak sütü gibi helal olsun” dedi.

"Sosyal belediyecilikte en iyisi Gaziantep"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Büyükşehir, hamile kadınlara hamilelik döneminde bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Ülkemizde süt içme bilinci oluşmadı, ailelerde süt içmeme oranları çok fazla. Ayrıca ülkemizde bebek ölüm oranları çok fazla. Bunun bir sebebi de annenin gebe olduğu dönemde beslenmeyle ilgili sıkıntılar. Sosyal Belediyeciliği en iyi yapan yer Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’dir. İnanıyorum ki sosyal belediyecilikte yeni bir süreç başlıyor. GastroAntep'te olduğu gibi bu süt dağıtma meselesi giderek yaygınlaşacak. Son olarak da dağıtma yöntemi çok önemli. Bir şey yaparsın, insanları sıraya dizersin, bu insan onurunu rencide eder. Burada yaptığınız hizmetin de çok iyi iletilmesi gerekiyor. Ama evine kadar gidip, insanı rencide etmeden güzel paketlenmiş, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde gelmekle heralde yapılan işlerin en güzeli olur” şeklinde konuştu.

"Anneye süt verirseniz oksijenlenmesi yükselir"

Gaziantep MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise “Anneye Süt Bebeğe Can Projesi”yle Gaziantep’te toplum sağlığı adına önemli bir adım atıldığını belirterek, “Hamilelik bir hastalık değil fizyolojik bir durumdur, neslin devam edebilmesi için bir candan iki can meydana gelmesidir. Hem kendi sağlığını hem de bebeğin sağlığını korumak zorunda olan hamile kadınlar, dışardan beslenirken bebekler ise anne karnında annenin beslendiklerinden beslenir. O yüzden anne adayına verdiğimiz gıda takviyeleri çok önemlidir. Anne hamilelik döneminde sağlıklı beslenmeli ki doğacak bebek sağlıklı olsun. Gıda takviyelerinden en önemlisi süttür. Süt hem kolay ulaşılabir hem de anne sağlığı için çok önemdir. Anneye süt verirseniz bebeğin oksijenlenmesini yükseltirsiniz. Süt anne ve bebek için protein, yağ ve karbonhidrat içerir. Anne adaylarını hamilelik süresince günde en az iki bardak süt içmesini öneriyoruz. Büyükşehir tavsiyeden daha da öteye giderek anne adaylarının süte ulaşabilmesi amacıyla bir sistem kurmak için çalışıyor. Anne adayının, yeteri kadar kalsiyum almasıyla doğumun daha kolay geçmesi bilinen bir gerçektir, sütte de kalsiyum bolca bulunduğundan süt anne için çok kıymetli bir gıdadır” ifadelerini kullandı

Hamile anne adayları duygularını paylaştı

Hamile anne adayı Gülsüm Özdemir, süt desteği ile ilgili duygularını paylaşarak, “2’nci gebeliğim hem bebeğim hem kendim için, en güzel projeyi hazırladığı için başkanıma teşekkür ediyorum. Bebeğimin ve kendimin sağlığı için süt ve süt ürünleri tüketmeyi gayret ediyorum” ifadelerine yer verdi. Anne adaylarından Nurcan Özer, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, 4’üncü gebeliğinde süt içeceğini söylerken, Yurdagül Mercan ise, ilk gebeliğini yaşadığını ve bebeğinin sağlığı için sütün önemini iyi bildiğini ifade etti

Hilal Cansu Kıtır ise, "Öncelikle süt projesi öncesinde gebe okulunda desteklerini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Yine bu süt projesiyle farkındalık yaratarak annelere, bebeklere bu desteği sağladıkları için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

