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11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali başladı

İHA

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali" başladı.

11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali başladı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali" başladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç ile çok sayıda vatandaşın katıldığı festival, Oğuzeli Belediyesi önünden mehter takımı eşliğinde festival alanına kortej yürüyüşü ile başladı. Festivalin açılışında konuşan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Türkiye'de 4 coğrafi işareti olan tek ilçe olacaklarını belirterek, "Narımız bizim geçim kaynağımız, alın terimiz, emeğimiz, en güzel en çok ürettiğimiz ürünümüz. Yine en güzel şekilde ürettiğimiz biber, patlıcan kurutmalıklarımız var ve daha birçok şey var. Narımızı tescilledik. 3 üründe daha başvurumuz son aşamada. Oğuzeli narı ekşisi, kurutmalığı ve ezogelin tescillenecek. Bu şekilde Gaziantep'te belki de Türkiye'de 4 coğrafi işareti olan tek ilçe olacağız. Bu ürünlerin katma değerini yükseltebilmek için farkındalığını arttırabilmek için, Türkiye ve dünyaya tanıtabilmek için çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor” dedi.
Nar suyunu ve nar ekşisini belediye olarak üreteceklerini aktaran Kılıç, bu ürünleri bir dünya markası yapacaklarını dile getirdi.
MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan da, “Oğuzeli Belediye Başkanımızı bu festivalden dolayı tebrik ediyorum. Kendisi öyle bir başkandır ki, her iki kelimesinden biri Oğuzeli’dir. O kendisini Oğuzeli’ne adamıştır. Burası için hizmet aşkıyla yanıyor. Bizim için üç yer çok önemli, birincisi Söğüt, burada üç hilal dalgalanıyor. İkincisi Ahlat, burada da yine Cumhur İttifakı var. Üçüncüsü ise Oğuzeli, burada da çok şükür üç hilal dalgalanıyor. Allah vatanımızı milletimizi korusun” ifadelerini kullandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Oğuzeli'nin kültür, sanat ve medeniyet merkezi olduğunu anlattı. Kentte Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali düzenlediklerini anımsatan Şahin, "Festivalde nar olmasa, kurutmalık olmasa eksik kalırdı. Soframızın lezzeti eksik kalır. Bu bir istihdam projesi, bu bir ihracat projesidir. Bugün bu nar suyunu kullanan yabancı şefler gittiklerinde nar suyu istiyor" diye konuştu.
Festival kapsamında en iyi nar ve biber, patlıcan kurutmalığını üreten ilk üç çiftçiye ödül verildi. Festivalde sanatçılar Hasan Çoban, Dünya Tekin ve Atilla Yılmaz katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

GAZİANTEP

29 Eylül 2019 Pazar

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