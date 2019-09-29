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Hem anne, hem muhtar hem de teknik direktör İslahiye’nin kadın muhtarı Gülay Çekin, hem 2 çocuğuna ...

İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerinden Türkbahçe Mahallesi'nin muhtarı Gülay Çetin, hem çocuklarına annelik hem de teknik direktörlük yapıyor.

Hem anne, hem muhtar hem de teknik direktör İslahiye’nin kadın muhtarı Gülay Çekin, hem 2 çocuğuna annelik, hem de kurduğu mahalle takımına teknik direktörlük yapıyor

Gaziantep‘in İslahiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerinden Türkbahçe Mahallesi'nin muhtarı Gülay Çetin, hem çocuklarına annelik hem de teknik direktörlük yapıyor.
İslahiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Türkbahçe Mahallesi’nde muhtarlık seçimini kazanan 38 yaşındaki Gülay Çetin, aynı zamanda eviyle de ilgilenerek 2 çocuğuna annelik yapıyor. Hem anneliği hem de muhtarlığı başarılı bir şekilde yürüten Gülay Çetin, son olarak ise mahalledeki gençlerden kurulu bir takım oluşturarak, turnuvalara katıldı. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir toplum oluşması amacıyla takım oluşturan Çetin, kurduğu takıma da teknik direktörlük yapıyor. Evli ve 2 çocuk annesi Çetin, yardımsever ve mahalle sakinlerinin desteği ile gençlere spor ayakkabısı ve forması da aldı. Çetin, "Gençlere güveniyorum. Mahalleye bir halı saha istiyoruz, gençler antrenman yaparken çok zorlandı. Toprak yolda koştular, dağ yolunda koştular bu şekilde turnuvaya hazırlandık" dedi.
İlçede belediyenin düzenlediği futbol turnuvasında yarı finale yükselen Muhtar Çetin’in takımı turnuvada en centilmen takım seçilerek, madalya aldı.

GAZİANTEP

30 Eylül 2019 Pazartesi

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