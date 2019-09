Türkiye Basketbol Süper Ligi:: Gaziantep Basketbol: 78 - Afyon Belediyesi: 71

Türkiye Basketbol Süper Ligi (TBSL) 1. hafta müsabakasında Gaziantep Basketbol evinde, Afyon Belediyesi’ni 7871 mağlup etti.



Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Ahmet Tatlıcı xx, Ali Köseoğlu xx

Gaziantep Basketbol: Erber Berisha x, Can Öğüt xx 7, Crawford xxx 21, Erol Can Çinko xx 10, İsmail Cem Ulusoy x 5, Jamarr Sanders x 2, Jamelle Hagins xx 8, Metehan Akyel x 4, Murat Göktaş x 3, Orhan Haciyeva x 4, Vasiliauskas xx 8, Stevan Jeluvac xx 6

Başantrenör: Nenad Markovic

Afyon Belediyesi: Burak Eşlik x, Corey Davis x 5, Erdi Gülaslan xx 10, Gregor Hrovat xxx 16, Jordon Crawford xxx 17, Mehmet Fırat x, Peyton Aldridge x 3, Sinan Sağlam xx 6, Talib xxx 14, Ulaş x

Başantrenör: Can Sevim

1. Periyot: 1617 (Afyon Belediyesi lehine)

Devre: 4438 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 1319 (Afyon Belediyesi lehine)

